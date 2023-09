Zderzenie peugeota z volkswagenem w Radziejowie. 52-latka straciła prawo jazdy. Zdjęcia

Do zdarzenia doszło w sobotę (16.09.2023) o godz. 14:45 w Radziejowie na skrzyżowaniu ulicy Franciszkańskiej z Płowiecką. 52-latka jadąca peugeotem, nie udzieliła pierwszeństwa przejazdu, prawidłowo jadącemu volkswagenowi. Doszło do zderzenia pojazdów. Kierująca z vw golfa została przewieziona do szpitala na badania.