Zderzenie samochodów we Włocławku. Citroen nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. Zobacz zdjęcia

Kierujący byli trzeźwi. Sprawca kolizji ukarany został mandatem - dodała nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek , oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

Do zderzenie samochodów marki Citroen i Audi doszło na skrzyżowaniu Grodzkiej z Willowej we Włocławku. Droga była przez pewien czas zablokowana. Tworzyły się korki.

To jedna z 29. kolizji jakie miały miejsce w przedłużony weekend. Poniżej jego policyjne podsumowanie.

W niedzielę doszło zderzenia samochodów na Zazamczu we Włocławku na DK 91.

Przez pięć dni włocławscy policjanci brali udział we wzmożonych działaniach na drogach „Bezpieczny weekend-Boże Ciało”. Ich celem było zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, którzy wolne dni i sprzyjającą aurę postanowili wykorzystać na piesze, rowerowe, czy też zmotoryzowane wycieczki.

Długim weekendom z reguły towarzyszy zwiększony ruch na drogach, bowiem spora część z nas postanawia wykorzystać wolne dni na różnego rodzaju wyprawy. Podczas minionego wydłużonego weekendu do wycieczek poza dom zachęcała też słoneczna aura. Dlatego też już od środy 7 czerwca do niedzieli 11 czerwca włocławscy policjanci uczestniczyli we wzmożonych działaniach na drogach prowadzonych pod nazwą „Przedłużony weekend – BOŻE CIAŁO”.