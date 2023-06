29 kolizji i jeden wypadek drogowy. Policja podsumowała przedłużony weekend na drogach Włocławka i powiatu

„Długim weekendom z reguły towarzyszy zwiększony ruch na drogach, bowiem spora część z nas postanawia wykorzystać wolne dni na różnego rodzaju wyprawy. Podczas minionego wydłużonego weekendu do wycieczek poza dom zachęcała też słoneczna aura. Dlatego też już od środy 7 czerwca do niedzieli 11 czerwca włocławscy policjanci uczestniczyli we wzmożonych działaniach na drogach prowadzonych pod nazwą „Przedłużony weekend – BOŻE CIAŁO” – informuje sierż. szt. Tomasz Tomaszewski z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.