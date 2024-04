13-latek z Włocławka dręczył kota. Fundacja odebrała zwierzaka, powiadomiła policję i szkołę

13-latek dręczył kota. Nagranie trafiło do fundacji zajmującej się zwierzętami

Fundacja Mondo Cane – Inspektorat Włocławek otrzymała dwa filmy, na których widać jak młody chłopiec dręczy kota, m.in . szarpie nim i podrzuca go. Pierwszy nadesłany został 11 kwietnia. Fundacja od razu zajęła się sprawą, by odebrać kota. Jak zaznacza w mediach społecznościowych, ustalenie tożsamości dziecka, jego mamy i adresu zamieszkania nie było trudne. Przedstawicie fundacji bardzo szybko dotarli pod dom 13-latka . Podkreślają, że warunki w domu są trudne - „Trójka dzieci, samotna matka, bieda, złe warunki życia i niewinny kot”. Fundacja odebrała i zabezpieczyła kota, a sprawę zgłosiła na policję.

Kępka: To rodzice powinni tłumaczyć, że zwierzęta cierpią. Że to nie są zabawki

Chłopak sprawia problemy wychowawcze. O sprawie powiadomiono policję i szkołę

O sprawie powiadomiono także szkołę, do której uczęszcza 13-latek. Jak się okazało, chłopak sprawia duże problemy wychowawcze. Warto dodać, że 13-latkowi, który dręczył kota wtórował starszy kolega. 16-latek nagabywał młodszego kolegę i nagrywał materiał. Starszy chłopak również jest mieszkańcem Włocławka. Fundacja zaznacza, że „sprawa z pewnością trafi do sądu dla nieletnich. Obydwaj sprawcy muszą ponieść zasłużoną karę” i dodaje, że niestety do podobnych zdarzeń z udziałem małoletnich dochodzi coraz częściej.

„Są to nierzadko tak drastyczne przypadki, że człowiek zastanawia się jak mogło to zrobić dziecko?! Dla nas to nie dzieci, tu trzeba nazywać rzeczy po imieniu” – zaznacza Mondo Cane.

W taki stanie jest kot odebrany z jednego z domów we Włocławku

Kot odebrany z jednego z domów we Włocławku, to niewykastrowany niespełna roczny kocurek. 12 kwietnia 2024 roku – w obecności policji - przeprowadzono oględziny kota. Na szczęście, zwierzak nie doznał żadnych urazów i nie ma widocznych śladów znęcania.

13-latek szarpał, podrzucał i wymachiwał kotem!

14 kwietnia 2024 Mondo Cane otrzymało kolejny film dotyczący 13-leniego dręczyciela. Apeluje też do innych osób mających filmy dotyczące nastolatka o przesłanie ich do fundacji (zapewniają anonimowość). Proszą także rodziców i opiekunów, by zwracali uwagę na to w co „bawią się” ich dzieci.