20 rowerów dla Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku. Zdjęcia

Zadaniem uczestników było stworzenie i nagranie filmiku, który w kreatywny sposób poruszałby temat ochrony środowiska pod hasłem konkursu. Pięć najlepszych prac, wyselekcjonowanych przez komisję konkursową, znalazło swoje miejsce na platformie YouTube. Ostatecznie, zwycięzcą został film, który do 29 lutego 2024 roku, do godziny 20:00, zgromadził największą liczbę wyświetleń. Wyróżnienie to przyniosło Zespołowi Szkół Samochodowych nagrodę główną - 20 rowerów wraz z kaskami, co podkreśla ekologiczny charakter konkursu. Nagrody odebrał dyrektor placówki, Ryszard Suwała, z dumą przyjmując wyróżnienie.