Tłum zwiedzających podczas Dnia Otwartego 2024 w Zespole Szkół Samochodowych we Włocławku. Zdjęcia Renata Brzostowska

Symulator dachowania, przejażdżki zabytkowymi samochodami, nauką jazdy, występ szkolnej orkiestry i koła teatralnego oraz rozgrywki na sali gimnastycznej - tak było w czwartek (7 marca 2024 roku) w Zespole Szkół Samochodowych we Włocławku. Do liceum przy ulicy Leśnej 1A, przybyli nie tylko uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych, ale także ich rodzice i opiekunowie. Zobaczcie zdjęcia z Dnia Otwartego we włocławskiej Samochodówce.