22-latek z Włocławka zatrzymany za posiadanie amfetaminy. Kolejny cios w przestępczość narkotykową

W ubiegłym tygodniu, funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku , specjalizujący się w zwalczaniu narkotyków, przeprowadzili skuteczną operację. Ich celem był 22-letni mieszkaniec Włocławka, którego podejrzewano o posiadanie zabronionych substancji. Działania te były efektem intensywnej pracy operacyjnej i analizy zgromadzonych informacji.

Po dokładnym przeszukaniu pomieszczeń używanych przez podejrzanego, policjanci natrafili na substancję w postaci białego proszku. Materiał ten został zabezpieczony i poddany wstępnym testom , które potwierdziły, że jest to amfetamina. Łącznie zabezpieczono ponad 40 gramów tej substancji, co świadczy o powadze zamiarów zatrzymanego .

Zatrzymany 22-latek usłyszał zarzuty dotyczące nielegalnego posiadania substancji psychotropowych. Przestępstwo to jest zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności, co podkreśla powagę sytuacji i determinację organów ścigania w walce z narkotykami.