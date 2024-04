7. Wiosenne Targi Pracy 2024 w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku. Zdjęcia

- Głównym celem akcji jest zapoznanie uczniów z włocławskich szkół średnich na lokalnym rynku pracy we Włocławku - mówi Donat Marszałek, dyrektor ZST. - Przedsiębiorcy przedstawiali oferty podjęcia pracy. Są firmy z branż mechanicznej, mechatronicznej, elektrycznej, chemicznej oraz spożywczej i hotelarskiej. Oceniamy tę imprezę jako bogatą, udaną. Jak widać, jest potrzeba, by takie targi szkoły-rynek pracy miały miejsce w naszym mieście. To nas cieszy, bo przygotowaliśmy ofertę właściwie dla większości szkół we Włocławku.