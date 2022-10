„Browar B.” we Włocławku czeka na kolorowe pająki. Trwa konkurs na najpiękniejszy kujawski pająk 2022 [zdjęcia]

Pająki ludowe – tradycyjne ozdoby na Boże Narodzenie

„Pająki ludowe są tradycyjnymi ozdobami wieszanymi pod sufitem, na środku izby w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Pająki stanowiły symbol płodności i urodzaju oraz szczęścia w nowym roku. Nazwa “pająk” nawiązywała do dworskich żyrandoli. W dawnych czasach pająki wykonywano z surowców naturalnych jak słoma, zboże, groch, fasola. Do ich ozdabiania wykorzystywano również bibułę, włóczkę, wstążeczki, nici oraz kolorowe wydmuszki jaj. Pająki przybierały różne formy i kształty. Na Kujawach wykształciło się kilka rodzajów pająka: pająk żyrandolowy, pająk nazwany karuzelą, pająk kryształowy, pająk tarczowy. Obecnie twórcy ludowi wykonując pająki mogą korzystać z całej gamy kolorów bibułek i papierów” – przypomina CK „Browar B” na swojej stronie internetowej.

Kto może uczestniczyć w konkursie na najpiękniejszy kujawski pająk?

Konkurs skierowany jest do osób indywidualnych – dzieci, młodzieży i dorosłych, a także do grup - np. rodzin, sekcji plastycznych, kół gospodyń wiejskich. Konkurs rozstrzygany będzie w dwóch kategoriach – indywidualnej i grupowej. Zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w każdej z kategorii otrzymają nagrody finansowe lub rzeczowe. Prace konkursowe - wraz z kartami zgłoszeń – trzeba dostarczyć do Centrum Kultury „Browar B.” (ul. Łęgska 28) we Włocławku do 6 grudnia 2022. Rozdanie nagród zaplanowano na 13 grudnia 2022 roku w Izbie Tradycji Kujaw w Centrum Kultury „Browar B.”.