Chcieli sprzedać żeliwne elementy studzienek we Włocławku. Tłumaczyli, że je znaleźli

Tłumaczyli, że kołnierze, włazy kanalizacyjne znaleźli na polanie w rejonie rzeki Wisła i chcieli je sprzedać na pobliskim skupie. Mężczyźni w wieku 34 i 45 lat, byli trzeźwi, trafili na komendę do wyjaśnienia sprawy. Jeszcze tego samego dnia zatrzymani mieszkańcy Włocławka usłyszeli od kryminalnych zarzut wspólnego przywłaszczenia mienia. Czynu tego dokonali w recydywie i może im grozić kara nawet do 7,5 roku pozbawienia wolności - informuje sierż. szt. Tomasz Tomaszewski z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.