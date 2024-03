Darmowe parkingi we Włocławku dla kobiet w ciąży i rodzin z małymi dziećmi. Co sądzą o tym mieszkańcy?

„Jest dużo miejsc pracy (mniejszych firm, sklepów) znajdujących się w strefie płatnego parkowania i duży problem dla pracowników tych firm, często dojeżdżających. Czy nie można byłoby ustanowić zniżki na parkowanie dla tej grupy ludzi. Koszt parkowania 8-godzinny codziennie to duży wydatek. Można by to zrobić na zasadzie abonamentu jak dla mieszkających w strefach płatnego parkowania. Zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu w miejscu strefy płatnego parkowania i o braku służbowego parkingu uprawnia do wystawienia karty abonamentowej. Aby zminimalizować ryzyko nadużyć należałoby odnawiać kartę a tym samym przedstawiać zaświadczenie o zatrudnieniu co kwartał” – proponuje pani Aleksandra.