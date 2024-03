Drzwi Otwarte w Przedszkolu "Pod Aniołem Stróżem" we Włocławku. Zdjęcia

Podczas Drzwi Otwartych prezentujemy rodzicom to, czym na co dzień się zajmujemy i jak pracujemy - mówi ks. Sebastian Tomczak, wicedyrektor przedszkola, nauczyciel religii. - Nasza placówka wyróżnia się spośród innych. Przykładamy wielką wagę do rozwoju talentów młodych ludzi. Skupiamy się na rozwijaniu zainteresowań dzieci i rozwoju osobistym przez zabawę. Oprócz dbania o bezpieczeństwo i rozwój intelektualny dbamy także o rozwój duchowy, bo jest to placówka katolicka.