Nabór do przedszkoli we Włocławku na rok szkolny 2024/2025. Takie są zasady i terminy

Kryteria rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych we Włocławku

Rekrutacja do przedszkoli we Włocławku. O tych terminach warto pamiętać

Od 1 do 8 marca 2024 roku rodzice będą mieli czas na potwierdzenie kontynuacji wychowania przedszkolnego przez ich dziecko – złożenie deklaracji o pozostawieniu dziecka w przedszkolu, do którego uczęszcza.

Natomiast zapisy nowych dzieci – na wolne miejsca - do przedszkoli publicznych będą prowadzone od 11 do 29 marca. W tym czasie trzeba wypełnić elektroniczny wniosek, wydrukować i podpisany złożyć - wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko określonych kryteriów – w przedszkolu pierwszej preferencji. Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, zostanie ogłoszona 8 kwietnia 2024 roku. Od 9 do 19 kwietnia 2024 roku rodzice będą mieli czas na złożenie deklaracji woli o korzystaniu przez dziecko z wychowania przedszkolnego. Jeśli deklaracja nie zostanie złożona w terminie, będzie to jednoznaczne z rezygnacją z miejsca. Ostateczne listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, znane będą 22 kwietnia.