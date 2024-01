Wybierz najlepsze przedszkole lub żłobek z naszego regionu. Sprawdź propozycje!

Przedszkole Niepubliczne ELF

Super Start Żłobek Muzyczno-Językowy

Domowa atmosfera, poczucie bezpieczeństwa, kolorowe, przestrzenne sale pozwalają rozwijać zainteresowania i pobudzać do działania. SUPER START to najlepsza inwestycja w przyszłość Waszego Maleństwa. Do każdego podchodzimy indywidualnie i z zaangażowaniem. Pracujemy w godzinach 6.30- 16.30.

Przedszkole Niepubliczne Źródełko

Przedszkole Niepubliczne „POD AKACJAMI”

Dzieci na co dzień przebywają w przestronnych, kolorowych i świetnie wyposażonych salach, przy których znajdują się dziecięce łazienki. Ponadto, przedszkolaki korzystają również z sali artystycznej i gimnastycznej. Dysponujemy także własną kuchni, w której pani kucharka wyczarowuje smaczne, wartościowe i urozmaicone posiłki. Placówka otoczona jest ogromnym, zielonym terenem przynależnym do przedszkola. Posiadamy własny ogródek i niezwykły, bogato wyposażony plac zabaw.

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Kangurek"

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK "MIŚ" – żłobek przyjazny dzieciom

Zachęcamy do zapisów dzieci do naszego żłobka na rok 2024!

Przedszkole Niepubliczne „Kubuś”

Dzieciom uczęszczającym do naszych placówek zapewniamy ciepłą i rodzinną atmosferę. Każda z placówek posiada w budynku 2 oddziały. Pierwszy oddział to grupa dzieci w wieku od 2,5 do 4 lat, a druga od 4 do 6 lat.

Na terenie każdego przedszkola funkcjonuje ogrodzony i zabezpieczony plac zabaw. Sale są kolorowe, ciekawe i bardzo dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne i różnego rodzaju zabawki.

Dzieciom zapewniamy : atrakcyjne zabawy i zajęcia mające na celu indywidualny rozwój dziecka, wyjścia i z ciekawymi osobami, zajęcia dodatkowe z j. angielskiego i rytmiki, spacery i wycieczki, liczne uroczystości i imprezy przedszkolne oraz smaczne i zdrowe posiłki.

Przedszkole Niepubliczne „ Kubuś”

86-300 Grudziądz

ul. Mieszka I 9

ul. Hallera 79

tel. 531 696 440

