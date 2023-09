Dwie drogi powiatowe w gminie Lubanie już po remoncie. Zdjęcia

- Jeżeli chodzi o nasze drogi powiatowe w gminie Lubanie to są one jedne z lepszych w powiecie włocławskim - dodaje Tadeusz Wiśniewski, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. - Proces modernizacji dróg zaczął się nie dziś, nie wczoraj, ale trwa wiele lat. To, co trzeba naprawiać, to naprawiamy, a to, co trzeba modernizować, to modernizujemy. Obecny remont to podtrzymanie parametrów istniejących, tych, które były dotychczas. Podziękowania należą się zarówno wykonawcy inwestycji, jak i pracownikom Powiatowego Zarządu Dróg.