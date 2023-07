Egzamin dojrzałości we Włocławku zdawało ponad tysiąc uczniów. Takie są wyniki matur 2023 we Włocławku

W lipcu 2023 tegoroczni maturzyści poznali wyniki. Jak wypadły egzaminy dojrzałości we Włocławku?

- Wszystkie szkoły włocławskie i przede wszystkim uczniowie, którzy przystępowali do egzaminów ósmoklasisty i do matury, osiągnęli lepsze wyniki, niż w ubiegłym roku. Myślę, że jest się z czego cieszyć. W przypadku ósmoklasistów wyniki mamy wyższe, niż średnia województwa; a wyniki egzaminów maturalnych mamy minimalne wyższe, niż średnia krajowa. W porównaniu do roku ubiegłego progres jest plus 5 procent, więc myślę, że jest się z czego cieszyć – przekazał prezydent Marek Wojtkowski podczas konferencji prasowej (11 lipca 2023), na której podziękował też dyrektorom, nauczycielom, pracownikom administracji, uczniom i rodzicom za wyniki.