Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 23 we Włocławku [zdjęcia] Renata Brzostowska

Dzień trzecim - język angielski. Tak było podczas pisania egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 23 we Włocławku, 25 maja 2023 roku. Katarzyna Brzostowska Zobacz galerię (81 zdjęć)

W czwartek, 25 maja 2023 roku w trzecim dniu egzaminu ósmoklasisty uczniowie mierzą się z językiem obcym nowożytnym. Dzień wcześniej, 24 maja rozwiązywali zadania z matematyki a we wtorek, 23 maja pisali test z języka polskiego. Zanim uczniowie usiedli do pisania, zajrzeliśmy do Szkoły Podstawowej nr 23 we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia.