Fajansowy kubek na Słodowie we Włocławku. Internauci komentują. Zdjęcia

W parku na Słodowie pojawił się nowy element dekoracyjny. To ręcznie malowany w fajansowe wzory kubek. Ten trzeci, fajansowy akcent w naszym mieście powstał dzięki załodze pracowników parku na Słodowie we Włocławku. Jak pomysł oceniają internauci?

Fajansowa niespodzianka w parku na Słodowie we Włocławku

Na Słodowie we Włocławku we wtorek, 12 marca 2024 roku, pojawił się kubek w ręcznie malowane fajansowe wzory, który jak podał Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku powstał dzięki załodze pracowników parku na Słodowie we Włocławku.

Fajansowy kubek został własnoręcznie wykonany i pomalowany przez pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku zajmujących się parkiem Słodowo. Na kubku widnieje napis: "PRACOWNICY PARKU SŁODOWO WŁOCŁAWEK 2024 oraz "NAMALOWAŁA D. D."

- Arcydzieło wspaniałej załogi Parku na Słodowie. Mieć takich pracowników to prawdziwy Skarb. Mam nadzieję, że nowy element parku przypadnie do gustu mieszkańcom i turystom - napisał na Facebooku, Piotr Ordon, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku.

Tak pomysł ustawienia fajansowego kubka na Słodowie skomentowali internauci:

Na każdym rondzie, w parku itp. powinna być nasza porcelana to szło na cały świat.

Szkoda tylko, że tak niewiele pozostało po fabryce Fajansu we Włocławku. Zresztą, tak jak i po innych zakładach. Miasto fabryczne zmieniło się....hmmm...niech każdy dopowie sam.

A kamery są? bo nie wierzę że długo tam nie postoi w takim stanie. Wiadomo ile jest tam chuligaństwa.

Przydały by się wokół tych fajansowych porcelan lampy żeby nocą ładnie je oświetlały na rondach czy w parku.

Na falbance też by się przydał.

Powinny być tam kamery bo wandali nie brakuje.

Tylko cieszyć się trzeba że Włocławek nam pięknie.

No tylko patrzeć jak pijana ferajna w soboty zacznie tedy chodzić i będzie potrzeba rewitalizacji , monitoring to podstawa.

Super wizytówka Włocławka.

Proszę o mały element fajansowy na rondzie przy Satfilmie na Zazamczu.

Mam nadzieję że na długo, bo nie wiadomo kogo będą swędzieć nogi czy ręce.

Ciekawy jestem jak długo będzie taki ładny...

Akurat te dekoracje malowane w fajansowe wzory nie tłuką się.

Taki fajans a taki piękny!

Tyle razy pisałem o monitoringu, bez tego się nie uchowa. A pomysł pochwalam.

Jest przeuroczy.

Myślę że powinny być na każdym wjeździe do miasta.

Piękna wizytówka naszego miasta.

Pomysł super. Ile mu dajecie za nim coś lub ktoś coś zrobi?

Wandali nie brakuje to prawda ostatnio ktoś wystawił ze figurkę zdemolowali.

Piękny ale niestety zaraz będzie zniszczony.

Ciekawe jak długo postoi?

Przypomnijmy, że nie jest to pierwszy fajansowy akcent w naszym mieście. W 2023 roku z inicjatywą ustawienia elementu fajansowego w przestrzeni publicznej zwrócił się do władz Włocławka właściciel Fabryki Fajansu, dzięki czemu w październiku na nowym rondzie przy ulicy Kaliskiej we Włocławku stanął ręcznie malowany fajansowy wicek.

Kolejny, podobny akcent pojawił się w grudniu 2023 roku na skrzyżowaniu alei Królowej Jadwigi i ulicy Kruszyńskiej we Włocławku. Przejeżdżający nowym rondem turbinowym mają okazję zobaczyć wielką fajansową cukiernicę. Wyrób fajansowy to ręczna robota pracowników Fabryki Fajansu na Falbance we Włocławku. Zdobienie cukiernicy to dzieło trzech malarek: Anastazji Bystrovej, Grażyny Glonek i Katarzyny Mendel.

