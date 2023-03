Koedukacyjne lekcje WF w podstawówkach we Włocławku. Część uczniów nadal nie chce ćwiczyć na takich zajęciach

Wspólne lekcje wf-u dla dziewcząt i chłopców w podstawówkach we Włocławku

Przypomnijmy, że w roku szkolnym 2022/2023 w szkołach podstawowych we Włocławku zrezygnowano z podziału na grupy na lekcjach wychowania fizycznego. Od kilku miesięcy dziewczęta i chłopcy ćwiczą więc razem. Nie wszystkim uczniom i rodzicom podobało się takie rozwiązanie, o czym pisaliśmy już we wrześniu 2022 roku. Temat powraca. Głosy rodziców, którzy – ze względu na dzieci – chcą powrotu do osobnych lekcji wf-u dla chłopców i dziewcząt, ostatnio dotarły także do naszej redakcji. Zaznaczają, że po pierwszym semestrze takich wspólnych zajęć, niewiele się zmieniło i nie wszyscy chcą ćwiczyć razem.