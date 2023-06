Koncert Fajansowe sny 2023 we Włocławku - występ Damy Polskiego Jazzu Ewy Bem [zdjęcia, wideo]

Zobaczcie zdjęcia i wideo z występu Ewy Bem we Włocławku

Świętowanie z okazji Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sobotę, 3 czerwca 2023 roku tradycyjnie rozpoczęło się we Włocławku. W ramach święta o godzinie 15, na przystań OSiR przy ulicy Piwnej, organizatorzy zaprosili włocławian na ASTROFESTIWAL, rodzinny festyn, którego tematem przewodnim był wszechświat.

Sobota we Włocławku to także koncert "Fajansowe Sny”, który rozpoczął się o godzinie 20 na Bulwarach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i na który licznie przybyli włocławianie. Jedną z gwiazd koncertu była Dama Polskiego Jazzu. To była prawdziwa uczta dla miłośników głosu i talentu Ewy Bem.