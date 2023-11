Konkurs "Talenty Chemika" w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku. Zdjęcia, wideo

- Dziś łowimy "Talenty Chemika". Konkurs ten pojawił się w kalendarzu imprez szkolnych w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku w zeszłym roku. Część talentów naszych uczniów już znamy, ale czasami są takie samorodki, które są gdzieś ukryte i nie mają okazji się pokazać. Dziś te samorodki wypływają i pokazują, jak świetnie tańczą, śpiewają, grają na instrumentach czy trenują akrobatykę. My zobaczymy te talenty, odkryjemy te talenty i ocenimy. Przy czym wszyscy są oczywiście wygrani - mówił Maciej Kowalczyk, dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku.