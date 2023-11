Kontrakt Jakuba Schenka w Anwilu Włocławek dobiegł końca. Zdjęcia

Rozgrywający reprezentacji Polski podpisał kontrakt krótkoterminowy przed sezonem, gdy kontuzji nabawił się Kamil Łączyński . Po powrocie kapitana do gry trener Przemysław Frasunkiewicz znalazł minuty dla wszystkich jedynek (jest jeszcze Amir Bell). Wydawało, że taka opcja do końca sezonu jest całkiem prawdopodobna, zwłaszcza przy obciążeniu meczami pucharowymi.

"Be legendary" - prosili kibice. I zrobili to! Anwil Włocławek ma FIBA Europe Cup!

Jedno zwycięstwo po trzech meczach to z pewnością nie jest to, czego oczekiwali kibice, ale też możliwości drużyny są dużo większe. Pierwszy mecz z Bilbao Basket Anwil Włocławek przegrał pechowo po banalnym błędzie Victora Sandersa, w Szkocji rozegrał najsłabszy mecz w sezonie.

Sytuacja się skomplikowała, ale nie jest beznadziejna. O zwycięstwie w grupie nie ma już co marzyć, ale do wzięcia jest awans z drugiego miejsca. W tym wypadku będą decydować bilanse drużyn z wszystkich grup (do fazy play off awansuje sześć z dziesięciu zespołów). Cztery wygrane takie prawo praktycznie zagwarantują, trzy już niekoniecznie. Oprócz wyjazdu do Hiszpanii Anwil Włocławek jeszcze podejmie u siebie Caledonię Gladiators oraz Sibiu.