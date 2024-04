Krzysztof Kukucki obiecuje basen na osiedlu Południe we Włocławku. Komentuje też zarzuty Koalicji

Druga tura wyborów to także czas, by zaprezentować propozycje dla mieszkańców Włocławka - mówi Krzysztof Kukucki. - Chcemy wspólnie, razem budować lepszy Włocławek. Osiedle Południe to największe włocławskie osiedle, tu mieszka najwięcej osób związanych z naszym miastem. I to osiedle jest wykluczone, jeżeli chodzi o dostęp do pływalni. My już od dłuższego czasu mówimy o konieczności budowy basenu niedużego, przyszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 20. W czasie godzin lekcyjnych miałby służyć uczniom, a po godzinach wszystkim chętnym. W filarze naszego programu wyborczego "Aktywny Włocławek" znajdują się także inne propozycje. Choćby drogi rowerowe i zintegrowanie tych istniejących. W tej kadencji zbudowaliśmy ścieżkę wzdłuż alei Jana Pawła II, ona jest wygodna i oświetlona. Ale mamy na osiedlu Południe taką wyrwę między nowym rondem przy drodze średnicowej aż do ronda Falbanka. Nie ma możliwości, by rowerzysta ten odcinek bezpiecznie pokonał. Mamy zaprojektowaną drogę rowerową wzdłuż ulicy Kaliskiej oraz Zbiegniewskiej i Robotniczej. To sprawi, że osiedle Południe zyska drogi rowerowe sfinansowane z Unii Europejskiej. Nie zapominamy o kierowcach. W pasach drogowych tworzyć będziemy miejsca postojowe i zatoczki. Będą to nie wybetonowane zatoczki, ale ażurowe, tak, by woda opadowa mogła swobodnie przemiękać. Zagospodarujemy także teren na rogu ulicy Zbiegniewskiej i Wiejskiej. W tym parku znajdować się będą między innymi ogrody deszczowe. Dokumentację mamy gotową od lat.