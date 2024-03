Mężczyzna podglądał 10-latkę na basenie we Włocławku. Sprawę przekazano prokuraturze

Obcy mężczyzna podglądał 10-latkę na basenie we Włocławku?

Do niepokojącego incydentu na krytej pływalni „Delfin” przy al. Chopina we Włocławku doszło w niedzielę 17 marca 2024 około godziny 18 w szatni. 10-letnia dziewczynka twierdziła, że gdy była w przebieralni, podglądał ją i nagrywał komórką obcy mężczyzna. Dodajmy, że w obiekcie nie ma podziału na przebieralnię damską i męską.

Sprawę zgłoszono policji. Dokumentację przekazano już prokuraturze!

- 17 marca przed godziną 18 otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące sytuacji, do jakiej miało dojść na terenie pływalni. Sporządzona przez policjantów dokumentacja przekazana została do Prokuratury Rejonowej we Włocławku – poinformowała nas nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku.