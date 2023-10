Mistrz King Szczecin czy niepokonany Anwil Włocławek? Szlagier Orlen Basket Ligi

Anwil Włocławek po przegranym meczu wyjazdowym z Caledonią Gladiators w FIBA Europe Cup 2023/24 nie wrócił do Włocławka. Przez Berlin drużyna przeniesie się od razu do Szczecina, gdzie już w sobotę (początek o godzinie 17.30, transmisja w Polsat Sport News) czeka ją hitowe starcie w Orlen Basket Lidze z mistrzem Polski Kingiem. To będzie jeszcze trudniejsze zadanie niż w Szkocji, a czasu na przygotowania praktycznie nie ma.