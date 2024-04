Niebieski przemarsz na Zazamczu we Włocławku - Dzień Świadomości Autyzmu w SP 22. Zdjęcia

- Podobne akcje organizujemy często, ale przemarsz na niebiesko przygotowaliśmy pierwszy raz - mówi Edyta Misiak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22. - Dzieci z autyzmem mamy w szkole coraz więcej. Takie działania organizujemy po to, by dzieci z młodszych klas widziały, że mają starszych kolegów w podobnej sytuacji, że jest ich więcej. Nie mamy problemu, by dzieci w klasach odrzucały kogokolwiek ze spektrum autyzmu. One się bardzo ładnie integrują. Nie są naznaczone w żaden sposób, są wyjątkowe, takie osoby świetnie sobie radzą dydaktycznie. Mamy takich uczniów wybitnie uzdolnionych, które osiągają sukcesy.