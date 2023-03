Parada Schumana 2023 przejdzie ulicami Włocławka - te szkoły będą reprezentować państwa Europy [zdjęcia, lista szkół]

Zobacz wideo: Takie są skutki wprowadzenia programu 500 plus.

W poniedziałek w sali konferencyjnej Urzędu Miasta we Włocławku uczniowie, przedstawiciele szkół Włocławka losowali państwa, które będą reprezentować podczas Parady Schumana. Manifestację, która przejdzie głównymi ulicami Włocławka, zaplanowano na 9 maja.

Losowanie krajów przez szkoły, jest początkiem przygotowań do Parady Schumana, która odbywa się cyklicznie 9 maja. W tym roku parada przejdzie pod hasłem „Włocławek sercem Europy”. Sama parada jest najlepszym miejscem do poznania różnorodności krajów starego kontynentu, co szczególnie ważne wśród młodych ludzi - uczestników wydarzenia.