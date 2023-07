Pijani pływali rowerem wodnym. Policjanci z Radziejowa szukali zaginionego 19-latka, który wskoczył do wody GM/KPP Radziejów

Sprawdzenie stanu trzeźwości pokazało, że cała czwórka piła wcześniej alkohol. Najwięcej bo ponad dwa promile alkoholu w organizmie, miał poszukiwany 19-latek z województwa łódzkiego. Arkadiusz Wojtasiewicz/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Cztery osoby, które w nocy, po alkoholu pływały na rowerze wodnym, zostały ukarane wysokimi mandatami, po tym jak jeden z nich wskoczył do jeziora i koledzy nie mogli go odnaleźć. Do działań zaangażowano strażaków i policjantów. To przykład na to, że łączenie alkoholu z pływaniem nie jest dobre. Informacja o osobie, która zaginęła na Jeziorze Głuszyńskim w gminie Topólka, wpłynęła do radziejowskich policjantów w niedzielę (9.07.20223) o godzinie 1:46.