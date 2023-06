Pijany kierowca chciał przekupić policjantów z Włocławka! Taka kara mu grozi za chęć wręczenia łapówki

„Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, skąd po wytrzeźwieniu przewieziony został do prokuratury. Tutaj usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, a także próby wręczenia korzyści majątkowej i znieważenia funkcjonariuszy. Za przestępstwa jakich się dopuścił grozi mu teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności i wysoka grzywna. Policjanci już zatrzymali kierującemu prawo jazdy” - dodaje nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy

Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.