Pijany motocyklista zatrzymany w powiecie radziejowskim. Miał blisko dwa promile

To nie koniec problemów zatrzymanego. Okazało się, że złamał trzykrotny dożywotni sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi, wydany przez sąd w Radziejowie i Kole. Policjanci przewieźli 26-latka do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, w okresie obowiązywania zakazu kierowania. Czyn ten zagrożony jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. Decyzją prokuratora będzie musiał się stawiać na policyjny dozór - informuje Marcin Krasucki, oficer prasowy KPP Radziejów.