Policjanci z Włocławka zatrzymali kobietę, która miała odebrać pieniądze od oszukanej seniorki. Zdjęcia

- Na szczęście kobieta w porę zadzwoniła do bliskich, którzy zorientowali się, że może to być próba oszustwa. O sytuacji powiadomili włocławskich policjantów, a ci niezwłocznie udali się do mieszkania Seniorki. Zanim jednak policyjni wywiadowcy weszli na klatkę, zwrócili uwagę na stojącą przy bloku kobietę. Kilkukrotnie podchodziła do domofonu i sprawiała wrażenie zdenerwowanej, dlatego postanowili z nią porozmawiać. Jak się okazało, była to 19-letnia mieszkanka województwa mazowieckiego, która nie potrafiła jednoznacznie wskazać policjantom powodu swojej obecności w tym miejscu. Intuicja i doświadczenie podpowiadały funkcjonariuszom, że może to być osoba, która miała odebrać od Seniorki pieniądze na rzekomą kaucję – informuje nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.