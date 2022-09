Potrącenie 11-letniego rowerzysty na osiedlu Kazimierza Wielkiego we Włocławku [zdjęcia]

Do potrącenia doszło w piątek 2 września przed godziną 20 przy skrzyżowaniu ulic Ostrowska - Łanowa we Włocławku .

W wyniku zdarzenia do szpitala (najprawdopodobniej we Włocławku) został przewieziony 11-latek, który został potrącony przez samochód osobowy marki Citroen. Czekamy na informacje rzecznika policji we Włocławku w tej sprawie. Na ten moment nie wiemy kto spowodował to zdarzenie drogowe.