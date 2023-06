Prasówka 5.06.2023 Włocławek. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Włocławka

W sobotni wieczór (3.06.2023) na Bulwarach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku, odbył się koncert „Fajansowe Sny” w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023, na który by posłuchać swoich ulubionych wykonawców przybyło wielu włocławian. Na scenie wystąpiła gwiazda polskiej sceny muzycznej - Kayah. Zobaczcie zdjęcia z występu artystki.

