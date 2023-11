Prasówka 5.11.2023 z całego tygodnia we Włocławku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Włocławka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 29.10 a 4.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wyniki, strzelcy 13. kolejki 5. ligi kujawsko-pomorskiej w sezonie 2023/24 [4/5 listopada]”?

Przegląd tygodnia: Włocławek, 5.11.2023. 29.10 - 4.11.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wyniki, strzelcy 13. kolejki 5. ligi kujawsko-pomorskiej w sezonie 2023/24 [4/5 listopada] Obsada sędziowska i wyniki meczów 13. kolejki 5. ligi kujawsko-pomorskiej w sezonie 2023/24. 📢 Horoskop miłosny na listopad 2023. Wróżka Roma przepowiada miłość Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie w miłości! Sprawdź horoskop miłosny na grudzień. Dowiedz się czy czeka się wreszcie związek, randka czy może nawet rozstanie? Co czeka Cię w listopadzie 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. 📢 Najdroższe mieszkania na sprzedaż we Włocławku według serwisu Otodom. Zdjęcia Zobaczcie oferty najdroższych mieszkań na sprzedaż we Włocławku według serwisu Otodom. Wybraliśmy te, za które właściciele żądają minimum od 500 000 złotych.

Tygodniowa prasówka 5.11.2023: 29.10-4.11.2023 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tu nie będzie prądu w Kujawsko-Pomorskiem. Planowane wyłączenia Tu Energa zaplanowała wyłączenia prądu w najbliższym tygodniu (w dniach 1-8 listopada 2023 roku). W galerii podajemy miejscowości i ulice, przy których będą problemy z prądem. W naszej galerii podajemy wykaz miejscowości w województwie Kujawsko-Pomorskim, w których zaplanowane zostały prace modernizacyjne związane z planowanymi wyłączeniami prądu.

📢 Finał Polska Miss Nastolatek 2023 już w listopadzie. Zobaczcie zdjęcia finalistek Poznaliśmy termin i miejsce finałowego konkursu Polska Miss Nastolatek 2023. Niedawno w warszawskim Arche Hotel Krakowska odbył się półfinał Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss. Z grona 126 półfinalistek, wyłonionych we wcześniejszych etapach konkursu, jury wybrało 36 finalistek. Zobaczcie zdjęcia pięknych kobiet, które walczyć będą o koronę.

📢 Mieszkańcy Włocławka na przejściach dla pieszych. Zdjęcia z Google Street View Na mapach Google Street View można zobaczyć ulice i budynki, ale także mieszkańców miast. My wybraliśmy zdjęcia z przejść dla pieszych. Sprawdź, kogo we Włocławku przyłapała kamera Google Street View na pasach! Zobaczcie, czy i Was sfotografowano. Sprawdźcie galerię. 📢 Najdroższe domy na sprzedaż we Włocławku według serwisu Otodom. Zdjęcia Zobaczcie oferty najdroższych domów na sprzedaż we Włocławku według serwisu Otodom. Ile trzeba zapłacić za naprawdę ekskluzywny dom we Włocławku? Około milion złotych, są też posiadłości za 2,5 mln, ale też aż za siedem (razem z zakładem produkcyjnym).

📢 Modne paznokcie na listopad 2023 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na jesień [5.11.2023] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na listopad 2023. Co jest modne w stylizacjach na jesień? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne.

📢 Mistrzostwa Brazylijskie Jiu Jitsu AGF Włocławek 2023 w hali OSiR. Zdjęcia, wideo Takiej imprezy sportowej we Włocławku jeszcze nie było. W sobotę w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji przy al. Chopina we Włocławku rozegrano zawody w Brazylijskim Jiu Jitsu AGF Włocławek 2023. Do Włocławka zjechali zawodnicy z wielu klubów z całej Polski. Zobaczcie zdjęcia z zawodów.

ZOBACZ KONIECZNIE 10 polskich marek, które odniosły międzynarodowy sukces

PSL: Bez weta to absurd, ale nie wiem, jak zagłosują nasi europosłowie