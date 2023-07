Prasówka z czerwca 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się we Włocławku? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Włocławka najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Oto dodatki nauczycieli. Takie pieniądze dostaną jeszcze w 2023 roku”?

Przegląd czerwca 2023 we Włocławku: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Oto dodatki nauczycieli. Takie pieniądze dostaną jeszcze w 2023 roku O zarobkach nauczycieli mówi się od dawna. Od kilku lat związki zawodowe informują o niskich wynagrodzeniach dla tej grupy zawodowej w stosunku do stale rosnącej pensji minimalnej. Nauczyciele są wynagradzani według karty nauczyciela, w przeciwieństwie do innych zawodów. To rodzi wiele nieścisłości na drodze nauczyciel - społeczeństwo. Sprawdzamy na jakie dodatki mogą liczyć nauczyciele w 2023 roku. 📢 Te rachunki możesz wyrzucić w 2023 roku. Tyle lat musimy przechowywać dokumenty Wiemy po ilu latach możesz wyrzucić stare dokumenty. Jeśli przechowujecie w domu stare rachunki to warto wiedzieć, że niektóre z nich nie mają już żadnej wartości i spokojnie możecie je wyrzucić i zrobić sobie miejsce na inne ważne dokumenty. Stare rachunki przechowujemy, aby udowodnić, że dokonaliśmy jakiejś wpłaty. Zobaczcie, których rachunków już nie trzeba przechowywać w 2023 roku.

📢 GIS wycofuje produkty. Alarm w wielu polskich sklepach. Tego nie kupuj - zdjęcia Główny Inspektorat Sanitarny wydał na swojej stronie internetowej kolejne komunikaty dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Jeśli masz je w swoim domu, to zwróć do sklepu. Niektóre towary nie nadają się do spożycia. W naszej galerii przedstawiamy najnowsze ostrzeżenia GIS. Sprawdź.

Prasówka lipiec Włocławek: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Włocławka. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tam mieszkańcy Włocławka i okolic jeżdżą nad morze. Ranking plaż nad Bałtykiem. Zdjęcia Takie są Wasze ulubione miejscówki nad morzem. Gdzie włocławianie najchętniej wypoczywają nad Morzem Bałtyckim? Sprawdź, jaka plaża jest najpopularniejsza wśród mieszkańców Włocławka i powiatu włocławskiego.

📢 Targowisko w Radziejowie. Znów kapryśna aura. Zdjęcia, ceny z 28 czerwca 2023 W środę, 26 czerwca 2023 na placu targowym przy ul. Brzeskiej w Radziejowie odbył się tradycyjny cotygodniowy targ. Podajemy ceny z targowiska. Zdjęcia. 📢 Część nowego dworca PKP we Włocławku jest już otwarta! Tak wygląda w środku. Zdjęcia, wideo We wtorek 27 czerwca 2023 roku dla podróżnych otwarta została część nowego budynku dworca PKP we Włocławku. Obsługa pasażerów została przeniesiona z dworca tymczasowego do nowego obiektu, gdzie działają już kasy. Trwają jeszcze ostatnie prace zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Udostępnienie całego budynku możliwe będzie po przeprowadzeniu odbiorów technicznych. Termin zaplanowano na lato 2023 roku. 📢 Wakacje Włocławek 2023. Upalny poniedziałek nad Jeziorem Wikaryjskim. Zdjęcia, wideo Rozpoczął się sezon wakacyjno-letni na basenach i jeziorach we Włocławku. W upalny poniedziałek, 26 czerwca 2023 roku, tłumy włocławian i nie tylko odwiedziły plażę nad Jeziorem Wikaryjskim. Zobaczcie na zdjęciach, jak tego popołudnia wypoczywali włocławianie.

📢 Sprawdź co Cię czeka w najbliższym tygodniu - Horoskop miłosny. Wróżka Roma przepowiada [zdjęcia] Co będzie się działo w Twoim miłosnym życiu w najbliższym czasie? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 Dni Włocławka 2023. Koncert zespołu Kult. Tłumy włocławian w parku na Słodowie. Zdjęcia, wideo Niedziela - to był ostatni dzień Dni Włocławka 2023. Podczas tegorocznych trzech dni na scenie w parku na Słodowie wystąpiło wiele gwiazd. Na zakończenie, na scenie we Włocławku, zagrał zespół Kult, porywając do wspólnego śpiewania tłumy włocławian. Zobaczcie zdjęcia i wideo z koncertu.

📢 Dni Radziejowa 2023. Radziejowski Piknik Rodzinny. Zdjęcia W niedzielne popołudnie, 25 czerwca 2023 na tzw. „uliczkach”, przy ulicy Sportowej w Radziejowie odbył się Radziejowski Piknik Rodzinny wieńczący 47. Dni Radziejowa. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Tak było na ostatniej imprezie w klubie Rozkosz we Włocławku. Zobacz zdjęcia Fotorelacja z ostatniej imprezy w klubie Rozkosz przy ul. Starodębskiej 3 we Włocławku.Dysj 📢 Dni Włocławka 2023. Zdjęcia z imprez - podsumowanie - ponad tysiąc zdjęć Za nami Dni Włocławka 2023. Pierwsze imprezy rozpoczęły się już w czwartek. Główne wydarzenia Dni Włocławka 2023 zaplanowano jednak w weekend 24-25 czerwca. Nasi reporterzy byli na większości imprez, które odbyły się w parku na Słodowie. Podajemy linki do ich fotorelacji to ponad 1000 zdjęć. Także wideo.

📢 Start Radziejów ma 75-lat. Zdjęcia z jubileuszowych uroczystości W niedzielę, 25 czerwca na stadionie miejskim im. Józefa Górczyńskiego w Radziejowie odbyły się obchody 75-lecia istnienia klubu. Byli znamienicie goście. Byli piłkarze, trenerzy, działacze otrzymali upominki, a niedzielne uroczystości zakończył mecz oldbojów. Zobaczcie zdjęcia z "urodzin" Startu Radziejów.

📢 Tak było na targowisku przy ul. Związków Zawodowych we Włocławku. Są czereśnie, maliny, pierwsze porzeczki. Zdjęcia, ceny z 24 czerwca 2023 Tak było w nieco chłodniejszą, pierwszą letnią sobotę na popularnym targowisku przy ulicy Związków Zawodowych we Włocławku. Na straganach coraz bardziej kolorowo - jest duży wybór owoców i warzyw. Nie zabrakło kupujących, którzy w poszukiwaniu nie tylko warzyw i owoców od lokalnych rolników, odwiedzili ten popularny targ. Zobaczcie zdjęcia, sprawdźcie ceny.

