Próbna matura 2024 z języka polskiego w IV LO im. K. K. Baczyńskiego we Włocławku. Zdjęcia

Przeprowadzenie próbnej matury z Centralnej Komisji Egzaminacyjna jest dobrowolne, a decyzję podejmuje dyrektor szkoły. Testy diagnostyczne nazywane próbnymi maturami to dla uczniów dobra okazja, żeby oswoić się z egzaminem i sprawdzić, co jeszcze muszą powtórzyć. W IV LO im. K. K. Baczyńskiego we Włocławku w środę (6.12.2023) do pisania testów próbnych z języka polskiego 130 uczniów z sześciu klas.