Przegląd prasy Włocławek 10.05.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Włocławku

Anwil Włocławek przegrał mecz nr 3 w I rundzie play off Orlen Basket Ligi. PGE Spójnia Stargard doprowadziła więc do meczu nr 4, który odbędzie się w sobotę.

Prasówka 10.05 Włocławek: pozostałe wydarzenia

W dramatycznych okolicznościach zakończył się pościg policji za 19-letnim kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Młody mężczyzna, uciekając przed funkcjonariuszami, spowodował kolizję z radiowozem, a następnie uderzył w drzewo. Do policyjnego pościgu doszło w nocy 9 maja 2024 roku we Włocławku i okolicach. Kierowca, który jak się okazało, mógł być pod wpływem amfetaminy, teraz musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami, w tym możliwością pięciu lat pozbawienia wolności.