Przegląd prasy z tygodnia 16.07.2023. Co działo się we Włocławku. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

We Włocławku funkcjonują dwa miejskie targowiska oraz niedzielny pchli targ. Jedno z nich znajduje się przy ul. Związków Zawodowych drugie przy ul. Kaliskiej we Włocławku. Obydwa chętnie odwiedzane przez kupujących, szczególnie w dniach targowych. Jednak największy ruch panuje tu niezmiennie w soboty.

Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

14 lipca to Dzień Kebaba. Przygotowaliśmy zestawienia najlepszych kebabów we Włocławku według internautów. Nasz poprzedni ranking już się zdezaktualizował. Niektóre lokale zniknęły z gastronomicznej mapy Włocławka, inne - pojawiły się na niej. Dlatego ponownie zapytaliśmy o to, w których lokalach sprzedają najlepsze kebaby. Zobaczcie, które lokale najlepiej ocenili Czytelnicy na naszym fanpage'u!

Fotorelacja z imprezy w Browar Loft Music & Pub Włocławek. Tak było 8 lipca 2023 roku. Zobaczcie zdjęcia.

Często zabieraliśmy naszych czytelników w podróż do minionych czasów. Niesamowitym jest móc zobaczyć dawne ulice, budynki, ludzi i wydarzenia miejskie we Włocławku. Były to archiwalne, często czarni-białe zdjęcia. Dzięki nowoczesnym technologiom możemy przyjrzeć się im raz jeszcze - tym razem w kolorze. Zdjęcia zyskują nowy blask i nową jakość. To pokolorowane archiwalne zdjęcia. Zobaczcie je w naszej galerii!