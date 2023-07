Ponad 39 mln złotych trafi na ratowanie zabytków we Włocławku i okolicznych powiatach. Lista, zdjęcia

W piątek, 14 lipca 2023 roku, podczas wspólnej konferencji premier Mateusz Morawiecki wraz z prof. Piotrem Glińskim, ministrem kultury i dziedzictwa narodowego ogłosili wyniki pierwszego etapu Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Kujawsko-Pomorskie dostanie na 163 zadania ponad 82 miliony złotych.

- To są bardzo dobre wyniki dla całego kraju, ale i dla naszego regionu - mówiła Joanna Borowiak, posłanka PiS, podczas zorganizowanej w piątek (14.07.2023) konferencji prasowej - To samorządy lokalne wnioskowały do tego programu, specjalnie dedykowanego ochronie, renowacji zabytków i to właśnie te samorządu mogą się dziś cieszyć ogromnymi środkami. Program ochrony zabytków to program, który ma na celu przede wszystkim uratować polskie zabytki wskazane przez samorządy. Ponad 39 milionów złotych trafi na ratowanie zabytków we Włocławku i okolicznych powiatach.