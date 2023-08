Samorządy z rejonu Włocławka i Torunia otrzymały miliony na bezcenne zabytki. Zdjęcia

- Troska o dziedzictwo kulturowe jest naszym wspólnym celem - mówi poseł Jan Krzysztof Ardanowski. - Polska tych zabytków nie ma zbyt wiele. Niegdyś wielki rabunek ze strony Szwedów, druga wojna światowa, wywieziono ogromne ilości zabytków ruchomych, niszczyli to Niemcy, dzieła zniszczenia dokonali Rosjanie. Zabytków pozostało niewiele - są to kościoły, ale i dwory, pałace, układy folwarczne, układy zabudowy wiejskiej. O to trzeba zadbać, bo na naszych oczach to wszystko się rozlatuje.