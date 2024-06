Pewnie, że tak. Kocham ten sport ponad życie. Cytując mojego idola, Conora McGregora: "Straciłem rozum w tej grze... jak Vincent van Gogh. Poświęcił swoje życie swojemu rzemiosłu i przy okazji stracił rozum. To się ze mną dzieje. Kiedy będę miał złoty pas wokół talii, kiedy moja mama będzie miała dużą rezydencję, kiedy moja dziewczyna będzie miała inny samochód na każdy dzień tygodnia, kiedy dzieci moich dzieci będą miały wszystko, czego zapragną, wtedy to się opłaci." Podobnie jak McGregor, ja także straciłem głowę dla tego sportu. Poświęciłem mu wszystko – czas, energię, a nawet zdrowie. Dla mnie MMA i BJJ to nie tylko sport, to styl życia. Każdy dzień zaczynam i kończę myślą o treningach, zawodach i doskonaleniu swoich umiejętności. Widzę swoją przyszłość w tej dyscyplinie, dążąc do tego, by osiągnąć najwyższe cele. Chcę zdobyć złote medale, wygrywać mistrzostwa i inspirować innych swoją pasją i determinacją. Mam wielkie marzenia, które chcę zrealizować, zarówno dla siebie, jak i dla mojej rodziny. Chcę, żeby moja mama miała wymarzoną rezydencję, moja dziewczyna mogła cieszyć się życiem na najwyższym poziomie, a moje przyszłe pokolenia miały wszystko, czego zapragną. Wiem, że droga do tych celów jest trudna i pełna wyzwań, ale jestem gotów poświęcić wszystko, aby je osiągnąć. Dla tego sportu, dla mojej pasji, jestem gotów stracić rozum, tak jak van Gogh stracił go dla swojego rzemiosła.