Spotkanie Mikołajkowe 2023 w hali OSiR we Włocławku. Zdjęcia, wideo

- Z tego, co wiemy, są to pierwsze Mikołajki w historii Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku zorganizowane dla dzieci pracowników. By nie zabierać obiektu w tygodniu, kiedy odbywają się normalnie zajęcia i treningi, spotkanie zorganizowane zostało w weekend. Do wspólnej zabawy zaprosiliśmy wszystkie dzieciaki do 16. roku życia. Frekwencja dopisała, dzieci są zadowolone, wszyscy świetnie się bawią - mówił Piotr Ordon, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku.