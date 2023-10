Święto dyni pod Włocławkiem - wykonali sto lampionów. Zdjęcia

- Musimy mieć dynię, ziemniaki, marchewkę, cebulkę i czosnek podsmażony na maśle, do tego śmietana, gałka muszkatołowa i kurkuma - mówi Elżbieta Witkowska ze Szpetala Górnego. - Do naszej zupy dla tylu uczestników użyliśmy kilku dyń, pięć kilogramów ziemniaków, trzy kilogramy marchwi, dwie kostki masła i trzy opakowania śmietany 30-procentowej. Dynie gotujemy razem z warzywami, a potem blendujemy. Z uwagi na to, że dziś jest zupa dla dzieci, nie jest ona taka pikantna, ale zwykle dodajemy jeszcze imbir i pieprz.