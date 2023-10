Na Pchlim Targu mnóstwo kwiatów, wiązanek i zniczy. Zdjęcia, ceny, 22 października 2023 Wojciech Alabrudziński

W niedzielę, 22 października aura nie sprzyjała klientom na Pchlim Targu we Włocławku przy alei Kazimierza Wielkiego. Mimo to, wielu włocławian i mieszkańców regionu wybrało się na popularny bazar. Zobaczcie na zdjęciach, co się sprzedawało na Pchlim Targu.