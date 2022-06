Tak było na Dniu Dziecka 2022 we Włocławku - festyny i korowód [zdjęcia]

Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Cyganka zorganizowała piknik z okazji Dnia Dziecka dla dzieci i młodzieży z obszaru objętego rewitalizacją. Wydarzenie odbyło się na terenie obiektów szkolnych. Na imprezę zaprosili: UKS Meta, Dyrektor i Nauczyciele SP3.

Na uczestników pikniku czekał bogaty program i liczne atrakcje: pokazy udzielania pierwszej pomocy przez ratowników WOPR, animatorzy zabaw ruchowych dla najmłodszych, zawody w piłkarzyki stołowe, konkurs rzutek lotkami do celu, zjeżdżalnia dmuchana SpongeBob, stanowiska do malowania twarzy i zaplatania warkoczyków, bańki mydlane, maskotka do zdjęć, strzelanie z łuku do celu, fotobudka, słodki poczęstunek.