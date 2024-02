Tak było podczas spotkania z Wojciechem Tochmanem w MBP we Włocławku

Najnowsza książka Wojciecha Tochmana „Historia na śmierć i życie”, to reportaż z pogranicza true crime i dramatu psychologicznego

Spotkanie autorskie z Wojciechem Tochmanem rozpoczęło w 2024 roku cykl „Czytelnicze oblicze” w MBP we Włocławku

W [b]Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku[/b] odbyło się pierwsze w 2024 roku spotkanie z cyklu „Czytelnicze oblicze”. We wtorek 27 lutego 2024 roku z włocławianami spotkał się Wojciech Tochman , reporter i pisarz.

Podczas spotkania Wojciech Tochman opowiadał m. in. o swojej najnowszej książce Historia na śmierć i życie (Wydawnictwo Literackie, 2023). Jest to opowieść reporterska o głośnym zabójstwie na warszawskim Tarchominie w 1996 roku i sprzeciw wobec kary dożywotniego pozbawienia wolności w Polsce.

Wojciech Tochman (urodzony 12 kwietnia 1969 w Krakowie) to reporter, pisarz. Ukończył studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim. Debiutował jeszcze jako licealista – w 1987 – reportażem o szkolnej szatni na łamach młodzieżowego tygodnika „Na przełaj”. Autor m.in. książek „Jakbyś kamień jadła” i „Dzisiaj narysujemy śmierć”, które razem z „Pianiem kogutów, płaczem psów” tworzą tryptyk o codziennym życiu po ludobójstwach w Bośni i Hercegowinie, w Rwandzie i w Kambodży. Laureat kilku nagród, w tym Premio Kapuściński przyznawanej w Rzymie.

Od 1996 do 2002 roku prowadził telewizyjny program poświęcony osobom zaginionym „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie” . W 1999 roku założył Fundację ITAKA, poszukującą zaginionych i pomagającą ich rodzinom. Jest pomysłodawcą Klubu HEBAN i koordynatorem jego działań. W 2009 roku założył w Warszawie wraz z Pawłem Goźlińskim i Mariuszem Szczygłem Instytut Reportażu . Jest też autorem koncepcji i pierwszego programu działającej przy nim Polskiej Szkoły Reportażu.

W 2023 roku powrócił z książką niepodobną do żadnej z poprzednich. „Historia na śmierć i życie”, to reportaż z pogranicza true crime i dramatu psychologicznego. Zaczyna się w połowie lat 90., toczy przez ćwierć wieku zmieniającej się Polski aż do dzisiaj i wciąż trwa. Zbrodnia, której nie można wybaczyć, i jej ofiara. Dramat rodziny, z którego nie da się podźwignąć. Skazana kobieta i jej krzywda bez kresu.