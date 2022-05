Tina Berk z Włocławka napisała kolejną książkę. „Sonder” dostępny będzie w księgarniach od 20 maja 2022 [rozmowa, zdjęcia]

Swoją pierwszą powieść wydała Pani jeszcze w szkole średniej. Nieczęsto zdarza się, że na rynku wydawniczym pojawiają się pozycje tak młodych twórców. Jak zaczęła się Pani przygoda z pisaniem powieści?

Zanim zajęłam się pisaniem dłuższych form, pisywałam wiersze i opowiadania. Najpierw w ogóle nie myślałam, że mogłabym napisać książkę, jednak po czasie, właśnie w liceum, postanowiłam, że spróbuję. Nie było to łatwe, choć nie mogę powiedzieć, że było też specjalnie trudne. Czasami brakowało mi motywacji czy weny, żeby co wieczór usiąść do dopisania nowego rozdziału, strony, czy chociażby zdania. W zasadzie była to walka z samą sobą. Wiedziałam, że mam określony cel i dążyłam do jego zrealizowania. W rezultacie pierwszą książkę napisałam w pół roku. Z perspektywy czasu widzę, jak intuicyjnie, amatorsko, w trochę wyidealizowany sposób do tego podeszłam, ale myślę, że tak miało być. W końcu cały czas się uczę i staram pracować nad warsztatem. Mam nadzieję, że będzie to zauważalne dla Czytelników mojej nowej powieści „Sonder”, którzy czytali także „Tę jedną gwiazdę”.