Tak było na wojewódzkich eliminacjach Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej w "Ekonomiku" we Włocławku [zdjęcia]

Olimpiada z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Do pierwszego etapu obecnej edycji zgłosiło się 5462 uczniów z 275 szkól (do zawodów przystąpiło 4399 uczestników). Do zawodów drugiego stopnia zakwalifikowało się 812 uczestników ze wszystkich województw. Wyniki zawodów II stopnia oraz listę osób zakwalifikowanych do finału poznamy do dnia 14 marca. Wyłonieni w nich finaliści zostaną zaproszeni na zawody centralne w dniach 7-8 kwietnia 2022 r. do Sopotu, na Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego