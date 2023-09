Tak było podczas Latającej Giełdy Płytowej w Rejsie we Włocławku. Zdjęcia, wideo

- Do kawiarni "Rejs na Przystani" przyjeżdżamy od około ośmiu lat. Sprzedawcy przyjeżdżają z całej Polski, a samochody uginają się pod ciężarem płyt. Oczywiście muzykę świetnej jakości możemy pobrać z Internetu, jednak to nie to samo. Winyl zmusza nas do celebrowania muzyki a giełdy we Włocławku należą do jednych z najbardziej udanych w województwie - mówił Jacek Chmielewski, organizator wydarzenia.