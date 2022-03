Tak wygląda fajans na wystawie mistrza włocławskiego designu - Jan Sowiński w Zbiorach Sztuki [zdjęcia]

Jan Sowiński (1911–1990), artysta ceramik i grafik, urodził się w Kielcach. W latach 1928–1932 uczył się w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie. Po studiach i odbyciu służby wojskowej wrócił do rodzinnego miasta i otworzył Atelier „Kropka”, w którym zajmował się reklamą, projektowaniem szat graficznych książek oraz malarstwem. We wrześniu 1939 r. brał udział w obronie Warszawy, był więziony w obozach jenieckich, a po zwolnieniu wznowił działalność Atelier, współpracując jednocześnie z ruchem oporu. W 1942 r. został aresztowany przez Niemców i trafił do obozu koncentracyjnego na Majdanku, a następnie Gross-Rosen (Rogoźnica k. Strzegomia) i Leitmeritz (Litomierzyce w Czechach). Po wojnie wrócił do Kielc, gdzie ponownie otworzył pracownię. W 1953 r. przeprowadził się do Włocławka i rozpoczął pracę jako projektant w Ośrodku Wzorcującym Włocławskich Zakładów Ceramiki Stołowej, gdzie był zatrudniony do 1978 r. Tworzył zarówno formy ceramiczne, jak i wzory dekoracji. Jego twórczość była prezentowano na wystawach krajowych i zagranicznych. Po ciężkiej chorobie zmarł we Włocławku w 1990 r.